 

ЦБ Китая снижает нормы резервирования для банков на фоне коронавируса

13.03.2020, 16:06, Новости дня

Центральный банк Китая снижает норму обязательных резервов для банков второй раз в этом году.

Этот шаг позволит высвободить ликвидность на сумму 550 миллиардов юаней (79 миллиардов долларов) для поддержки экономики, пострадавшей от вспышки коронавируса COVID-19.

Народный банк Китая снизит норму обязательных резервов (RRR) на 50-100 базисных пунктов для банков, которые достигли целевых показателей инклюзивного финансирования, сообщается на сайте регулятора.

Для квалифицированных акционерных банков RRR будет снижена еще на 100 базисных пунктов.

Сокращение RRR, девятое с начала 2018 года, вступит в силу с 16 марта.

В феврале ЦБ Китая снизил свою основную ставку по кредитам, чтобы поддержать экономику на фоне эпидемии коронавируса.

Годовая ставка по кредитам для первоклассных заемщиков (loan prime rate, LPR) была снижена на 10 базисных пунктов до 4,05%, пятилетняя LPR — на 5 базисных пунктов до 4,75%.



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