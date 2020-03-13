Казахстан ограничил использование внутренних документов для граждан Киргизии и России

13.03.2020, 15:59, Новости дня

Казахстан временно ограничил использование внутренних документов для граждан РФ и Киргизии при пересечении государственных границ в целях борьбы с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба МИД республики.

«Правительством Республики Казахстан принято решение о временном ограничении использования внутренних документов для граждан Республики Казахстан (удостоверение личности, свидетельство о рождении), Российской Федерации (паспорт гражданина РФ), Киргизии (ID-карта) при пересечении казахстанско-российской, казахстанско-киргизской государственной границы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом граждане Казахстана, которые сейчас находятся на территории России, и россияне, находящиеся в Казахстане, а также казахстанцы, пребывающие сейчас на территории Киргизии и граждане этой республики, находящиеся на территории Казахстана, могут беспрепятственно возвратиться в страну с тем документом, по которому совершался выезд.

«По мере ослабления распространения коронавируса COVID-2019 обычный порядок пересечения казахстанско-российской, а также казахстанско-киргизской государственной границы будет восстановлен. Призываем с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам по ограничению использования внутренних документов при пересечении казахстанско-российской, а также казахстанско-киргизской государственной границы, тем более что режим пересечения границ при наличии паспорта гражданина Республики Казахстан, заграничного паспорта гражданина Российской Федерации и Киргизии остается свободным», – добавили в МИД Казахстана.

Казахстан ранее подтвердил два первых случая заражения коронавирусом. В четверг президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что публичные мероприятия в Казахстане отменяются из-за распространения в мире коронавирусной инфекции. Кроме того, в Казахстане отменили парад в честь Дня Победы.