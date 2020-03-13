 

Мнение: Индульгенция на глупости

13.03.2020, 15:50, Разное

ВОЗ признал коронавирус пандемией и призвал государства «предпринимать срочные и агрессивные действия».

Ну всё, считайте все правители мира получили индульгенцию на любые благоглупости.

Наши точно не преминут этим воспользоваться. Собянин запретил (https://t.me/SerpomPo/5371) мероприятия больше чем на 5 тысяч человек? Немедленно издать новый указ – больше трех не собираться! А лучше не собираться вовсе. Кроме одобренных начальством голосований, конечно.

Конституционный суд раздумывает над поправкой Терешковой (https://t.me/SerpomPo/5366) об обнулении путинских президентских сроков? Да перед лицом коронавирусной угрозы пусть немедленно объявит Путина Великим Государем, Царем и Великим Князем  всея Руси! Без царя-батюшки заразу не преодолеть.

Суды заменить тройками. А всех несогласных по приговору чрезвычайного противовирусного трибунала сразу на Колыму.

Ну и круглосуточную трансляцию молебнов по телеку, разумеется… Раз теперь у нас Бог в Конституцию записан. (https://t.me/SerpomPo/5274)

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Источник: СерпомПо



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