В Греции отменили эстафету Олимпийского огня

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13.03.2020, 15:30, Новости дня

Олимпийский комитет Греции отменил эстафету Олимпийского огня в стране из-за коронавируса.

«Олимпийский комитет Греции после неожиданно большого скопления людей в Спарте на церемонии Олимпийского огня несмотря на неоднократные рекомендации общественности не концентрироваться на церемониях в городах, где проходит огонь, принял трудное, но необходимое решение отменить дальнейшую программу эстафеты огня на греческой земле», – сообщили в комитете, передает РИА «Новости».

Решение об отмене приняли после консультации с минздравом и МОК, уточнили в комитете.

«Передача Олимпийского огня Организационному комитету Токио-2020 пройдет в четверг, 19 марта, на Панафинейском стадионе без присутствия общественности», – добавили в организации.

В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В связи с угрозой распространения вируса все массовые мероприятия отменила Бельгия. Накануне отказаться от массовых мероприятий призвала канцлер Германии Ангела Меркель.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин запретил массовые мероприятия численностью свыше 5 тыс. человек. Режим повышенной готовности из-за коронавируса объявили в Подмосковье. Ограничения на проведение международных мероприятий ввели в Белоруссии.



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