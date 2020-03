Трамп раскритиковал медицину США за неэффективность систем диагностики

13.03.2020, 15:30, Новости дня

Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний США на протяжении десятилетий не предпринимали усилий по улучшению систем тестирования пациентов, сообщил американский президент Дональд Трамп.

«На протяжении десятилетий CDC изучали свои системы тестирования, но не предпринимали каких-либо действий. Их меры всегда будут несвоевременны в случае пандемии», – написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что при нем «были осуществлены изменения в тест-системах», поэтому процедура диагностики в скором времени будет улучшена.

По словам Трампа, это позволит эффективнее и быстрее выявлять различные заболевания, в том числе коронавирус.

For decades the @CDCgov looked at, and studied, its testing system, but did nothing about it. It would always be inadequate and slow for a large scale pandemic, but a pandemic would never happen, they hoped. President Obama made changes that only complicated things further…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020

В среду Всемирная организация здравоохранения констатировала пандемию COVID-19. После этого президент США Дональд Трамп запретил въезд из Европы в США. К тому моменту коронавирусом в Штатах заразились 1162 человека, 37 человек умерли.

Между тем накануне власти КНР заявили о прохождении в стране пика эпидемии коронавируса.