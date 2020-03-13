 

Эпидемия коронавируса помешала Лолите развестись с пятым мужем

13.03.2020, 15:30, Разное

Затянувшийся процесс развода Лолиты Милявской с её пятым мужем Дмитрием Ивановым снова отложен. Адвокат Сергей Жорин находится в карантине из-за поездки в Италию, где вспыхнула эпидемия коронавируса.
Мистическая дата не помогла певице закончить историю её отношений с тренером по сквошу. По мнению Милявской и её защиты, собраны все доказательства, чтобы брак, длившийся 9 лет, был признан фиктивным. Артистка хотела бы ускорить завершение скандального процесса «в интересах её личной жизни», поскольку она готова к шестому замужеству.

За время после разрыва певица прошла несколько этапов: от обиды в связи с изменами молодого супруга к пониманию того, что жизнь продолжается и в ней есть много положительных моментов. Лолита успешно справилась со своими задачами. Она значительно улучшила свою внешность и материальное благополучие, сумела противостоять нападкам Иванова в прессе и готова во всеоружии предстать перед судом. Как пояснила сама певица, ею движет несколько факторов. Прежде всего, это уважение к новому избраннику, с которым певица уже успела отдохнуть в Израиле, желание убрать не только из жизни, но и документов все упоминания о прошлом, а также лишить в таком случае бывшего супруга «медийной площадки для заработка» на её имени.

Вместе с тем обстоятельства внесли в планы коррективы. Представляющий интересы Милявской известный адвокат Сергей Жорин попал в карантин после своей поездки в Италию и слушания по делу о разводе перенесены еще на две недели.



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