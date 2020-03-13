 

МИД Ирака вызвал послов США и Великобритании из-за авиаударов

13.03.2020, 15:30, Новости дня

МИД Ирака вызвал послов США и Великобритании в Багдаде в связи с авиаударами по иракским военным объектам, в результате которых погибли шесть человек.

Официальный представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф сообщил, что глава ведомства «созвал экстренное заседание при участии заместителей и советников министерства, чтобы изучить меры в связи с американской атакой, и приказал вызвать послов США и Великобритании в Багдаде», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о пяти погибших в результате ударов ВС США.

Напомним, в четверг США нанесли авиаудары по пяти складам «Катаиб Хезболлах» в Ираке, назвав их оборонительными.

До этого, в среду, в результате ракетного обстрела базы Эт-Таджи погибли два американских военнослужащих и британский военврач, 14 человек пострадали.



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