Смартфон Moto Z4 получил Android 10

13.03.2020, 15:30, Разное

Смартфон Moto Z4 получил обновление операционной системы Android до десятой версии. Розничная версия данного устройства работает на основе ОС Android 9 Pie.

Представители компании Motorola сообщили, что в настоящее время их смартфоны находятся на пятом месте по продажам среди других производителей. С начала текущего года рост уровня реализации устройств от бренда составил 12 процентов. Из-за этого компания решила обновить операционную систему самой популярной модели. Апдейт вышел под номером QPF30.130-15-7MQPF30.130-15-7M.

Операционная система Android 10 вместе с фирменной оболочкой от Motorola содержит ряд новых функций. Существенно изменилась система навигации, адаптированная под современные смартфоны. Представители Motorola отмечают, что новая операционная система поддерживает двухфакторную аутентификацию, существенно повышающую безопасность хранения данных.

Смартфон Moto Z4 работает на основе процессора Snapdragon 675 и 6 гигабайт оперативной памяти. Устройство получило большой дисплей OLED FullVision с диагональю в 6,4 дюйма. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 3,6 тысячи миллиампер часов. На задней панели прибора разместилась камера с одним объективом на 48 мегапикселей.