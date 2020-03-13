Турция анонсировала совместное с Россией патрулирование в Идлибе

13.03.2020, 15:30, Новости дня

Россия и Турция подписали документ о совместном патрулировании трассы М-4 в Идлибе, сообщил глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар.

«Подготовленный документ был подписан двумя сторонами, он вступил в силу. Мы увидим первое применение 15 марта [с началом] патрулирования автомобильной магистрали М-4 [в Идлибе]», – сказал министр, передает ТАСС со ссылкой на газету «Сабах».

В минобороны Турции добавили, что Анкара вместе с Москвой планирует создать координационные центры для мониторинга режима прекращения огня в провинции.

Напомним, во вторник ситуацию в сирийском Идлибе в телефонном разговоре обсудили министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар.

Ранее Акар заявил, что на следующей неделе в Анкару прибудет российская военная делегация, чтобы обсудить совместное патрулирование в сирийском Идлибе.