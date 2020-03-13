В Санкт-Петербурге злоумышленники похитили из храма более 2 млн рублей

13.03.2020, 15:30, Разное

Злоумышленники украли 2 млн рублей, пожертвованных петербургскому Храму святой великомученицы Анастасии. С заявлением о пропаже крупной суммы денег в полицию обратился настоятель храма.

По словам церковного деятеля, факт исчезновения денег был установлен 10 марта, в какой день их могли похитить настоятель не смог сказать. Общая сумма похищенных средств составила 2 012 100 рублей.

После обращения настоятеля домового храма, по сообщению информационного портала «Народные Новости России», полицейские возбудили уголовное дело. На месте преступления сотрудники правоохранительных органов изучили церковный инвентарь и цилиндрический замок на наличие отпечатков пальцев рук.