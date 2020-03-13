 

В Санкт-Петербурге злоумышленники похитили из храма более 2 млн рублей

13.03.2020, 15:30, Разное

Злоумышленники украли 2 млн рублей, пожертвованных петербургскому Храму святой великомученицы Анастасии. С заявлением о пропаже крупной суммы денег в полицию обратился настоятель храма.
По словам церковного деятеля, факт исчезновения денег был установлен 10 марта, в какой день их могли похитить настоятель не смог сказать. Общая сумма похищенных средств составила 2 012 100 рублей.

После обращения настоятеля домового храма, по сообщению информационного портала «Народные Новости России», полицейские возбудили уголовное дело. На месте преступления сотрудники правоохранительных органов изучили церковный инвентарь и цилиндрический замок на наличие отпечатков пальцев рук.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Житель Красноярска убил семейную пару с помощью мясорубки

14.02 / Наука: Изменения химических меток в геноме вейперов связаны с развитием рака

10.03 / Анна Каменкова рассказала о нелегком браке с мужем старше нее на 15 лет

05.03 / Игра Rainbow Six Siege станет бесплатной в выходные

10.03 / Скандалы: «Собирали лайки вместо денег»

20.01 / Владимир Зеленский заявил о наладившемся диалоге с Владимиром Путиным

31.12 / Новый год на пляже: Тина Кунаки и Венсан Кассель отдыхают в Бразилии

15.02 / России обещают через 2-3 года «умные дороги»

26.02 / Медики рассказали, почему полезно ежедневно пить воду с кардамоном

07.02 / Диана Арбенина заявила об окончании ее музыкальной карьеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика