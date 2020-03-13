Конфискованные у коррупционеров деньги направили на выплату пенсий

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13.03.2020, 15:30, Новости дня

Минфин РФ направил конфискованные в рамках коррупционных дел деньги на выплату страховых пенсий, сообщается в проекте итогового доклада министерства.

«С 2019 года денежные средства, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, а также средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений коррупционной направленности и обращенного в доход РФ, зачисляются в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации и направляются на выплату страховых пенсий», – приводит РИА «Новости» документ.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в Конституции нужно прописать конфискацию имущества коррупционеров.

В декабре в Генпрокуратуре заявили, что основным коррупционным нарушением чиновников в РФ является включение недостоверных сведений в декларации о доходах и расходах. Также Генпрокуратура описала черты характера и образ жизни типичного российского взяточника.



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