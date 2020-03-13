 

В США оценили обнаружение российскими Ту-142 американского лагеря в Арктике

13.03.2020, 15:28, Новости дня

Американские СМИ оценили способность РФ находить военные базы США в Арктике после того, как российские Ту-142 пролетели над военным лагерем у берегов Аляски.

Инцидент произошел в море Бофорта, российские самолеты обнаружили военный лагерь Seadragon, созданный 4 марта, пишет Popular Mechanics.

Российские самолеты нашли лагерь всего через пять дней после его создания, отметил автор статьи.

«Интересно, как русские нашли лагерь во льдах. База расположена в 50 милях от материка, вокруг – бесконечные ледяные поля <…> Но посыл ясен: РФ способна установить местонахождение сил США даже в Арктике», – говорится в материале.

Во вторник сообщалось, что американская атомная подлодка «Толедо» типа «Лос-Анджелес» прошла в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота во время учений подводных сил IceX-2020 в Северном Ледовитом океане и в море Бофорта.

В Пентагоне говорили, что потенциал для физического столкновения в Арктике между Россией и США «в краткосрочной перспективе является низким».



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