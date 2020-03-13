 

Саакашвили призвал соотечественников ограбить миллиардера Иванишвили

13.03.2020, 15:28, Новости дня

Скрывающийся на Украине от грузинского правосудия экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал соотечественников изъять деньги из бизнес-центра миллиардера Бидзины Иванишвили, чтобы «спастись от голода» в условиях коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В обращении, записанном на видео, Саакашвили сказал, что ему известно о том, что лидер правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили «хранит в бункере (под зданием бизнес-центра) на личные нужды 800 млн долларов».

Экс-президент, осужденный на родине заочно на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным полномочием, заявил, что эти деньги принадлежат народу Грузии и «миллиардер должен их вернуть».

По его словам, «деньги должны быть изъяты и возвращены народу».

Иначе, сообщил Саакашвили, «Грузии грозят массовый голод  и обрушение национальной валюты лари, надвигается катастрофа».

В Грузии подтверждено 25 случаев заболевания коронавирусом. В связи с жесткими ограничениями, введенными правительством, заметно как население раскупает продукты и предметы первой необходимости.

Сообщалось, что коронавирус подтвержден у сына главного грузинского борца с болезнью.



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