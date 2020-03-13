 

Россия закрыла границы для итальянцев из-за коронавируса

13.03.2020, 15:23, Разное

Правительство России запретило въезд в страну гражданам Италии из-за эпидемии коронавируса COVID-2019 на территории европейского государства. Границу не смогут пересечь и жители других стран, которые были в Италии проездом, сообщает Национальная служба новостей.

В кабмине пояснили, что попасть в Россию не смогут посетившие Италию иностранцы, которые намерены работать и учиться, а также туристы. Гражданство зарубежных гостей не имеет значения, передает RT.

Напомним, что жертвами коронавируса стали около 800 итальянцев. Заражены свыше 12 тысяч человек.



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