 

В РФ появился базовый кроссовер Skoda Karoq

13.03.2020, 15:15, Новости дня

В российских представительствах компании Skoda объявили о старте заказов на базовую комплектацию нового кроссовера Skoda Karoq под названием Active.

Данная модификация предполагает использование 1,4-литрового бензинового двигателя с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Вместе с тем приобрести данную версию паркетника можно по цене от 1,38 млн рублей. О новинке известно, что здесь предусмотрели четыре подушки безопасности, кондиционер, ассистента подъема в гору, дистанционный доступ в автомобиль, а также продвинутую аудио-систему.

Вместе с тем комплектация также имеет мультимедийный комплекс, светодиодную оптику, а также систему курсовой устойчивости. Сроки появления машин у дилеров пока не озвучены.



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