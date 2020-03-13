Евросоюз продлил индивидуальные санкции по Украине
13.03.2020, 14:59, Новости дня
ЕС продлил индивидуальные санкции против лиц, которых считает причастными к подрыву или угрозе территориальной целостности и суверенитету Украины, сообщил источник в структурах Евросоюза.
«Письменная процедура завершена. Пункты были приняты», – сказал собеседник РИА «Новости».
По его словам, речь идет о продлении санкций на полгода.
Для вступления в силу документ должен быть опубликован в Официальном журнале ЕС.
Индивидуальные санкции против россиян и украинцев, которых ЕС обвиняет в подрыве целостности и суверенитета Украины, ввели в марте 2014 года, с тех пор их регулярно продлевают.
В начале марта шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо усилить взаимодействие с Россией.
До этого постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против граждан России, срок действия которых истекает 15 марта.
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