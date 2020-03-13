 

В Эфиопии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

13.03.2020, 14:59, Новости дня

Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией выявили в Эфиопии, сообщило министерство здравоохранения страны.

«Первый случай COVID-19 в Эфиопии подтвердился», – говорится в сообщении Минздрава в Twitter.

По информации местного телеканала Fana, вирус был выявлен у 48-летнего гражданина Японии, который прибыл в Эфиопию 4 марта, передает РИА «Новости». 

В четверг Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Ранее иммунолог рассказала, как защититься от коронавируса в общественном транспорте.



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