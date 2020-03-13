 

Глава Якутии после скандала запретил усыплять собак

13.03.2020, 14:59, Новости дня

Собак, содержащихся в пункте передержки животных в Якутске, запрещено усыплять, такое распоряжение озвучил глава Якутии Айсен Николаев из-за скандала, разгоревшегося после того, как зоозащитники обнаружили в городе горы трупов животных.

«Запретил усыплять тех собак, которые сегодня находятся в пункте передержки животных г. Якутска. Все 72 собаки будут находиться под контролем ветеринаров, клинический осмотр 3 раза в день», – написал Николаев на странице в Twitter.

Напомним, в Якутске зоозащитники обнаружили контейнер с трупами собак и кошек. Как рассказали волонтеры, животных было около ста. Власти города пояснили, что животных в пункте передержки усыпили с целью предотвращения распространения бешенства.

Мэру Якутска Сардане Авксентьевой угрожали «отрубить голову» после скандала с убитыми животными.



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