Еврокомиссия признала невозможность остановить коронавирус

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13.03.2020, 14:59, Новости дня

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус невозможно, можно лишь замедлить его распространение.

ЕК максимально смягчит правила предоставления государственной помощи предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса, добавила глава ведомства, передает ТАСС.

«Мы готовы сделать больше по мере того, как ситуация будет развиваться», – сообщила она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики Евросоюза, но он не должен иметь долговременных последствий.

В четверг ЕК объявила об отмене переговоров с Британией из-за ситуации с распространением нового коронавируса.

В связи с угрозой распространения вируса все массовые мероприятия отменили в Бельгии. Накануне отказаться от массовых мероприятий призвала канцлер Германии Ангела Меркель.



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