«Так можно, когда есть соучастники во власти» – интернет отреагировал на нападение националистов на представителя Зеленского

13.03.2020, 14:54, Новости дня

Националисты напали на советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо, на что громко отреагировали соцсети. Как пишет «СТРАНА», пользователи считают, что такие нападения на представителей власти возможны только в том случае, если у радикалов есть покровители в самых высоких кругах.



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На презентации «Национальной платформы по примирению» националисты напали на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, который курирует вопрос гражданского примирения в Донбассе. Как пишет «СТРАНА», на представителя президента радикалы нападают, пожалуй, впервые, тем более в здании, где расположен офис партии Зеленского.

Через полчаса после начала мероприятия с места начали выкрикивать экс-добровольцы Азова. Они назвали Сивохо «предателем», «клоуном» и «сепаром». После перепалки националисты обступили Сивохо и начали его толкать к выходу из конференц-зала, грубо оскорбляя. По пути Сивохо упал. Полиция на происходящее не реагировала, но примерно через полчаса после стычки задержала её зачинщиков. Их оказалось 15 человек. Открыто дело по статье «Хулиганство».

Как отмечает издание, из произошедшего скандала стало ясно: пока на Украине ультраправые могут безнаказанно кошмарить людей, призывающих к примирению, оно никогда не состоится.

Данную тему горячо обсуждали и в социальных сетях. Прокомментировал ситуацию и сам Сивохо.

«Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог. Спасибо, всем, кто пришёл сегодня! Журналистам, нашим единомышленникам и партнёрам», — написал Сивохо в Facebook.

Его поддержал начальник — секретарь СНБО Алексей Данилов. Правда, одновременно он попытался от позиции Сивохо по Донбассу дистанцироваться и уточнил, что позиции Совбеза Сергей не представляет, поскольку является внештатным советником.

«Возможность донесения своей позиции по самым сложным и проблемным вопросам — неотъемлемая черта общества свободных людей. Дискуссия — это нормальный процесс для любой страны, которая считает себя демократической.

Применение физической силы, оскорбления начинаются там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия являются недопустимыми!

Также в очередной раз хочу подчеркнуть, что Сивохо является одним из моих 11 внештатных советников на общественных началах и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам — по ситуации на временно оккупированных территориях, по вопросам реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любых других.

В то же время хочу подчеркнуть, что каждый из моих 11 внештатных советников имеет свою собственную позицию. И поэтому совершенно рабочая ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию», — написал Данилов.

Главный редактор «СТРАНЫ» Игорь Гужва отмечает: или власть наказывает националистов, или мира в стране не будет.

«Сегодня Сергей Анатольевич, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, презентовал платформу Национального примирения.

По его словам, она должна стать площадкой для диалога между украинцами с разными взглядами и живущими по разные стороны линии соприкосновения с целью поиска консенсуса.

Правильные слова. Вот только презентация продлилась не более 30 минут.

Её сорвали националисты, которые начали кричать, обзывать Сивохо сепаром и предателем, а потом напали на него и сбили с ног.

Этот случай предельно наглядно показывает, что никакого национального примирения в Украине не будет до тех пор, пока с бандами националистов и беспредельщиков не будут поступать так, как это положено по закону. Точка», — заявил Гужва.

Журналист Владимир Полуев напоминает, что «Платформа примирения» — это инициатива власти, которую та не сумела защитить.

«Вот о какой готовности идти на сложные шаги ради мира можно говорить, если власть не готова защитить своих же людей и свои же инициативы», — удивляется Полуев.

«А Аваков точно ваш партнёр и министр, команда Зе? А власть у нас — вы или радикалы в балаклавах? А полиция, которая просто смотрела, как радикалы напали на Сивохо, это точно полиция? Вы не способны обеспечить безопасность даже своего мероприятия в центре Киева, в своём офисе, а обещаете мир Донбассу. Ну, тогда вам надо с нацистами примиряться, а не с Донбассом», — пишет блогер Александр Скубченко.

Позже от добавил: «Националисты напали на Сивохо, а он, на секундочку, заместитель главы СНБО. Это очень яркий показатель беззубости власти».

«Как думаете, Сивохо лично заставят извиниться перед нациками за доставленные им неудобства, либо Зеленский за него это сделает?» — иронизирует журналист Юрий Ткачёв.

«По ситуации с Сивохо буду краткой. Грубо и публично нарушать закон можно в одном случае: когда есть соучастники во власти. Те, кто прикроет. Вот именно так и цветёт безнаказанность и самоуверенность. Надеюсь, это всем понятно», — пишет юрист Елена Лукаш.