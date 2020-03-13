Песков: президент Путин категорически против культа своей личности

13.03.2020, 14:51, Новости дня

Президент России Владимир Путин категорически против собственного культа личности, заявил 13 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

“Культ личности Владимира Путина – это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин. Он давно четко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа личности Владимира Путина, ему это определенно не нравится, он с этим не согласен”, – рассказал Песков.

Также Песков заявил, что поправка к Конституции об обнулении президентских сроков Владимира Путина не означает, что нужно менять информацию на детском сайте Кремля. На сайте сейчас говорится, “президенту запрещено жульничать и нарушать Конституцию”.

“Даже если все граждане в полном восторге от своего президента, выбирать его три раза подряд нельзя”, – гласит текст.

“Еще раз повторяю, максимальное количество сроков зафиксировано в Конституции. Оно не исчезает оттуда. И как раз исходя из нынешней ситуации было предложено разовое изъятие в отношении действующего президента”, – заявил Песков в ответ на вопрос журналиста.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Владимира Путина “преимуществом” России и призвал парламентариев “защитить” его от критики из-за внесенных им поправок к Конституции.

13 марта проект поправок к Конституции РФ одобрили все региональные парламенты страны. На это им потребовалось всего два дня.

Самую обсуждаемую поправку предложила 10 марта Валентина Терешкова – она предложила обнулить президентские сроки. Также вопросы у россиян вызвали поправки о боге, детях как о национальном достоянии, о “государствообразующем” русском народе и другие. Принятие поправок станет возможно в случае, если их одобрят в ходе “всенародного голосования” 22 апреля 2020 года.