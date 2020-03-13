 

Евросоюз возмущен запретом на въезд в США из-за коронавируса

13.03.2020, 14:50, Новости дня

ЛОНДОН – Европейский Союз осудил решение президента Дональда Трампа запретить въезд в США для большинства европейцев на 30 дней.

Начиная с полуночи пятницы по вашингтонскому времени, все иностранные граждане, в течение последних 14 дней побывавшие в Шенгенской зоне, не смогут въехать в США.

Данная мера принята в целях борьбы с распространением нового коронавируса.

Многие путешественники, чьи планы оказались сорваны, возмущены внезапным решением США.

«Трамп принял эту меру, потому что он некомпетентен и не может ничего сделать у себя в стране, поэтому винит внешнего врага – в данном случае Европу», – считает испанец Мигель Паракуэллос, пытающийся вернуться домой в Майями из Мадрида.

В оправдание запрета Трамп заявил, что страны ЕС «не приняли таких же мер предосторожности», как США.

Евросоюз решительно опровергает это утверждение.

«Решение США ввести запрет на въезд в страну было принято в одностороннем порядке, без обсуждения. Европейский Союз принимает решительные меры для сдерживания распространения вируса», – сказал журналистам официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Ограничения не распространяются на Великобританию и Ирландию, хотя там зафиксированы сотни случаев. Вашингтон поясняет свою позицию тем, что обе страны не входят в Шенгенскую зону.

После экстренного совещания кабинета в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что ситуация будет обостряться.

«Это худший кризис в сфере здравоохранения за целое поколение. Некоторые сравнивают его с сезонным гриппом. Увы, это не так. Из-за отсутствия иммунитета эта болезнь намного опаснее, и она будет распространяться дальше», – заявил Джонсон.

В США зарегистрировано уже более 1 300 случаев заражения.

Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения объявила болезнь пандемией, необходимы более решительные меры, отмечает доктор Стергиос Москос из Нортумбрийского университета в Великобритании.

«Я лично считаю, что ограничение передвижений необходимо во всех странах, где есть сотни случаев, в том числе и в США, и в Великобритании, и во многих европейских государствах», – считает эксперт.

Многие европейские страны вновь вводят проверки на внутренних границах. С учетом последних ограничений, введенных США, экономический ущерб для всего мира растет с каждым днем.



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