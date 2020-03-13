Супруга премьер-министра Канады заразилась коронавирусом
13.03.2020, 14:50, Новости дня
У супруги канадского премьер-министра Софи Грегуар-Трюдо диагностирован коронавирус, сообщил официальный представитель премьера.
Премьер-министр Джастин Трюдо чувствует себя хорошо, и симптомов болезни у него не выявлено, сообщил в «Твиттере» его представитель.
Супруга Трюдо пока будет находиться в режиме изоляции. Премьер-министр также выдержит 14-дневный карантин.
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