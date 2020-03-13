 

С Уиллом Смитом шутить не стоит: Режиссер «Людей в черном» вспомнил о сломанной руке

13.03.2020, 14:49, Разное

Американский режиссер Барри Зонненфельд вспомнил курьезный случай на съёмках с Уиллом Смитом. Дружеский поединок закончился переломом руки.
Съёмочный процесс часто сопровождается нестандартными ситуациями. Иногда они бывают связаны с неприятными воспоминаниями, поэтому участники подобных историй предпочитают о них молчать. Со временем эмоции угасают, а то, о чем не хотелось говорить, становится всеобщим достоянием. Больше 20 лет молчал режиссер фильма «Люди в черном» Барри Зонненфельд о том, как во время работы над лентой «Дикий, дикий Запад» он очутился на операционном столе со сломанной рукой.

Случайная травма, о которой он решил рассказать изданию Page Six, на самом деле была получена во время обмена шутливыми ударами с актером Уиллом Смитом. «Невероятный обаяшка», как назвала его одна из поклонниц, не сумел рассчитать силу своего ответного удара.

Согласно журналу «Muscle & Fitness», в свое время Смит занял второе место среди звёзд Голливуда в жиме лёжа — 175 кг, всего 18 кг уступив Дуэйну Джонсону, по прозвищу «Скала» — 193 кг. Кстати, а фильм, над которым они работали, с треском провалился в прокате, а ведь ради съёмок в нем Уилл Смит отказался от роли Нео в «Матрице». Хотя сам актер говорит, что не жалеет о потерянной возможности и восхищается игрой Киану Ривза.



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