Мнение: Срезать Желобок (про украинский план наступления под Луганском)

13.03.2020, 14:45, Разное

Сначала о главном: мира нет, и не предвидится — Донбасс под огнем украинских формирований. Правда, пока лезут вперед они крайне неохотно, а вот мины и снаряды сыплют очень даже резво. Удобная война — на расстоянии бить площадям, а за это получать ветеранские льготы в виде выплат и земельных паев. Перемирия — фикция, лапша на ушах обывателя, прежде всего, в России — дончане и даже украинцы знают, что идет война. Донбасс еще имеет силы огрызаться, и на Украину идут вереницы цинковых гробов… «А наших за шо?».

Теперь к частному. В украинских штабах «колдуют» дяди с еще советским образованием. Они хотят реванша, им снятся перемоги. Одну из них украинские штабисты готовят под Луганском.

Уже по прошествии шести лет военных действий украинская сторона хоть и делает выводы, но эта «старая школа» и закостенелые «привычки» не дают генералам ВФУ мыслить иначе, чем их учили еще при СССР. Все можно декомунизировать, но нельзя же изгнать мысли на русском языке и стратегию по старым учебникам!

С помощью ежедневно-поступающей информации из разных источников, обычного здравого смысла и довольно примитивных карт можно сделать определенные выводы о последующих действиях тех, кто хочет считать себя «освободителями».

Итак, на Луганском направлении все складывается определенным образом: между 72-й (которая все никак не уедет с позиций) и 93-й бригадами ВФУ вклинили еще одно украинское формирование для усиления. Идут постоянные обстрелы конкретных направлений-точек: Золотое, Кировск, Желобок.

Всё это происходит в рамках тактики «жабьих прыжков» в серой зоне, которое еще называют в Донбассе «ползучим наступлением» или «отжимом» этой самой серой зоны. И до недавнего времени для противника все складывалось неплохо — серая зона кое-где сузилась до нескольких десятков метров. Местные жители (про военных уже молчу) в ЛНР давно ропщут из-за того, что в подразделениях Народной милиции до сих пор действует запрет на открытие ответного огня, и по сути приходится пятиться назад. Но кто когда спрашивает мирняк? Разве что только во время референдумов…

Но… стратегического значения направление Золотое—Кировск— Желобок на самом деле для ВФУ не имеет, кроме мелких тактических побед «на телевизор». Не смотря на это, противник, даже получая в ответ зуботычины, с упоротым упорством лезет вперед. Зачем и почему? Эти вопросы неизбежно возникают перед теми, кому небезразлична судьба республики и Донбасса в целом. Ответы есть, и они настораживают.

Обстрелы и попытки обострить ситуацию служат очень хорошим отвлекающим маневром и заставляют усиливать данное направление силами и средствами НМ ЛНР. Именно это, по мнению, тех, кто приготовил хитрый план, должно сказаться на ослаблении позиций защитников Донбасса на других участках линии разграничения. Недавно мы говорили о том, что в район н.п. Смелое приезжали сотрудники миссии ООН. Также через некоторое время данную миссию видели в н.п. Славяносербск…

Ну, а теперь, как говорится, ближе к теме. Глядя на карту и сверяясь с информацией по ситуации на линии фронта, мы видим, что обстрелы идут по н.п. Желобок и прилегающим участкам местности. Также бьют по н.п. Желтое. А между между этими населенными пунктами находятся н.п. Смелое и Славяносербск, которые являются бельмом на глазу украинских штабистов, неудобным выступом для ВФУ, который им так хочется «срезать» и получить выход к Бахмутке.

Более того, с ликвидацией этой дуги, которая сейчас вклинивается в боевые порядки бригад противника, последний получает прямой выход на Бахмутскую трассу. Соответственно, штурмовым подразделениям ВФУ можно в очень короткий срок осуществить выход в н.п. Белое, тем самым перерезав сообщение между Луганском и Донецком по трассе М-04. И, как говорится в простонародье, если уж масть пойдет, тогда велик соблазн выйти к н.п. Роскошное, практически в пригород Луганска, уже перекрыв ключевую трассу между ЛНР и РФ с направления Должанский и далее Хрящеватое, обрезав сообщение с Россией на направлении Изварино.

При таком сценарии Луганск оказывается практически в осаде, а украинские карательные формирования закрепляются в тылу Республики. Такой сценарий — вовсе не утопия, особенно если вспомнить, что фактически он был реализован противником летом 2014-го…

На что делается расчет при планировании операции по срезу бахмутского выступа противником? Прежде всего на то, что сил и средств у второго корпуса Народной милиции с тем резервом, который остается в направлении Счастья, просто физически не хватит. Украинская сторона также отдает отчет в том, что «партизанщина» в ЛДНР давно закончилась, когда каждое незначительное скопление людей с оружием считалось целым подразделением и могло наносить «укусы» — мелкие удары по укровоинам с любой стороны, доставляя массу неудобств. И украинская армия претерпела значительные изменения как в плане обеспечения, так и в информационных баталиях. Тут уж совершенно нельзя недооценивать противника.

В том же 2014 году все было «по образу и подобию», разница лишь в том, что украинские солдаты-срочники тогда реально не понимали что происходит. А отряды ополчения не были встроены в корпусную систему, что делало их максимально мобильными во всех отношениях.

Словом, вырисовывается тревожная картина, учитывая тот фактор, что противник делает шаги в плане маскировки перемещения контингентов и сокрытия своих замыслов. На войне как в спорте — не забиваешь ты, забивают тебе.

В Луганске сейчас вспоминают действия защитников Донбасса на попытку противника закрепиться в серой зоне 18 февраля, когда банально разрешили бить в ответ, что сразу же вынудило противника отойти. Но это все лишь исключение из правил. Силы обоих корпусов Народной милиции ЛДНР находятся в глухой обороне, полностью отдав инициативу противнику и реагируя лишь на явные демонстрационные попытки прорыва линии соприкосновения.

Остается надеяться, что мы многого не знаем. Возможно, и такого сценария по срезу бахмутского выступа не будет. Но реалии, здравый смысл и логическое мышление подсказывает, что …никогда не говори никогда.

Сергей Иванушкин

https://asd.news/articles/voyna/srezat-zhelobok/ – цинк

Плюс Владимир Орлов на эту же тему.

Мне всегда нравилось, когда на картах рисуют разные стрелочки и другие рисунки, которые похожи на тактические знаки, пытаясь прогнозировать развитие и течение военного конфликта, как во времени, так и в пространстве.

Обстрелы идут по н.п. Желобок и Желтое. А между ними находятся Смелое и Славяносербск, как неудобный выступ для ВФУ, который хочется «срезать» и получить выход к Бахмутке. С ликвидацией этой дуги, которая вклинивается в боевые порядки бригад противника, последний получает выход на Бахмутскую трассу. Штурмовым подразделениям ВФУ можно в короткий срок выйти в н.п. Белое, перерезав сообщение между Луганском и Донецком по трассе М-04. Велик соблазн выйти к н.п. Роскошное (пригород Луганска), перекрыв ключевую трассу между ЛНР и РФ с направления Должанский и далее Хрящеватое, обрезав сообщение с Россией на направлении Изварино. Тогда Луганск оказывается практически в осаде, а ВФУ закрепляются в тылу Республики. Сценарий — не утопия, если вспомнить, что фактически он был реализован противником летом 2014-го…

https://asd.news/articles/voyna/srezat-zhelobok/

В свое время, мне тоже пришлось рисовать такие стрелочки.

Как помню, лет 10 по четвергам их рисовал, не нравилось жутко. Но ничего не поделать, служба была такая…

Тем не менее, стрелочки рисовать полезно. Хорошо это дело, развивает и разминает пространственное мышление.

Вообще, когда рисуют стрелочку на карте, то эта стрелочка подразумевает под собой весьма обширный набор данных, условно говоря, от вязкости грунта, влажности воздуха и розы ветров, заканчивая оценкой расчетно-снабженческих единиц, укомплектованностью штатов и другой информации, включая морально – психологическим состоянием личного состава тех подразделений, которые по этой стрелочке должны осуществлять различные элементы общевойскового боя.

В Генштабе ВСУ сидит целое оперативное управление, где много умных офицеров под присмотром кураторов из NATO рисуют эти стрелочки днем и ночью.

Они ведут планирование наступательных и оборонительных операций, разрабатывают различные варианты действий, которые включают в себя оценку не только потенциала Народной милиции ЛДНР, но и фактор России.

Эти офицеры прекрасно знают возможности армии Украины. Они знают точно в литрах и килограммах, сколько дизельного топлива нужно танкам Донбасса в сутки и сколько тонн боеприпасов на Донбассе могут поднять транспортом за один рейс. Они имеют расчет в часах, когда на Украинских системах ПВО закончится боекомплет зенитных ракет и они будут уничтожены. У них посчитано, сколько времени западному военному округу Минобороны России нужно на подъем по тревоге частей постоянной готовности и сколько времени нужно на совершение марша и разворачивания в боевые порядки в пунктах боевого применения.

Они ведут командно-штабные игры и учения, чтоб подтвердить правильность своих стрелочек.

Поэтому, когда операторы Генштаба ВСУ рисуют стрелочку на карте, они абсолютно точно знают, что за этой стрелочкой стоит, а также, сколько там будет безвозвратных и санитарных потерь.

Возвращаясь к Донбассу, если говорить о вероятном наступлении ВСУ по направлению к Лугутино, основываясь на информации об обстрелах Желобка и Донецкого, а также обрывочных сведениях о планировании в подразделениях ВСУ, то наверно где-то в недрах Генштаба ВСУ такой план и есть.

Но делать вывод о реальности реализации этого плана, связывая такой исход событий, только полагаясь на публичную статистику управления народной милиции ЛНР, если честно, которая зависит от настроения публикующего ее офицера, то все это больше похоже на домыслы.

Вообще, если говорить о стрелочках в этой статье, то ВСУ не надо в Сокольниках форсировать Северский Донец, чтоб выйти к Бахмутской трассе, у них западнее все и так хорошо.

Если ВСУ и будет форсировать Северский Донец, то делать они это будут совсем в других местах, другими силами, другими средствами, а ближайшая и дальнейшая задача у них будет совсем по другим направлениям.

А если кто хочет порисовать стрелочки, так сказать по взрослому, то давайте порисуем. Это дело я поддерживаю.

https://soldier-moskva.livejournal.com/450230.html – цинк

PS. С моей точки зрения, активизация наступательных операций ВСУ в ЛНР выглядит тем более утопичной, чем ближе она она к границам с РФ, где развернуты части Южного Военного Округа, под удар которого попадают части ВСУ при попытке обойти Луганск с юга.

Если ВСУ и будут планировать реальную активизацию, то более вероятна локальная операция, с целью отобрать, например, все тот же Желобок наскоком, а потом закрепить успех и дальше следовать курсом позиционного фронта. Во всяком случае именно путем таких небольших локальных перемог ВСУ следовали с 2015 года, так как озвучиваемый сценарий наступления на Лутугино и целью охвата Луганска, чреват введение в дело частей ЮВО с последствиями на уровне 2014 года, о чем Киев уже не раз предупреждали.