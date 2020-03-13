В Минске договорились о создании консультативного совета по Донбассу. Боевики получат в нем право голоса наравне с Украиной

13.03.2020, 14:37, Новости дня

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о создании консультативного совета. В него должны войти по 10 представителей от Украины и боевиков “ЛДНР” с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. Документ, фиксирующий эти договоренности, опубликовало 13 марта издание ZN.UA.

Как отмечает ZN.UA, совет “фиксирует субъектность ОРДЛО” и дает России, поддерживающей боевиков на Донбассе, статус гаранта-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Ожидается, что решение о создании консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

“Основной задачей совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины”, – говорится в решении контактной группы.

Состав совета, в соответствии с договоренностями, должен быть определен как минимум за три дня до первого заседания.

“В так называемом консультативном совете за стол переговоров на равных правах и в равном статусе усаживают представителей официальной Украины и самопровозглашенных “ЛДНР”. Это то, от чего Киев категорически отказывался все шесть лет. И это та ошибка, совершенная в свое время Кишиневом в урегулировании приднестровского конфликта, которую эксперты настоятельно призывали Киев не повторять”, – подчеркивает издание.

Также ZN.UA указывает, что в документе говорится о “необходимости всеобъемлющего политического урегулирования конфликта”, однако ничего не сказано о необходимости немедленного прекращения огня, стойкого режима тишины и обеспечения всех условий безопасности, необходимых для политического процесса.

В Офисе президента Украины изданию заявили, что решение о создании консультативного совета было принято после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии о выполнении договоренностей саммита “Нормандской четверки”, состоявшегося в декабре 2019 года.

В состав совета планируют включить членов политической подгруппы контактной группы.

О создании совета, но без уточнения, чем он будет заниматься, накануне сообщила пресс-служба офиса украинского президента.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

На встрече “Нормандской четверки” в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой.

В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет. “Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права”, – заявил он.