Кабмин Украины ограничил работу пунктов пропуска через границу из-за коронавируса

13.03.2020, 14:37, Новости дня

Правительство Украины временно приостановило работу ряда пунктов пропуска через границу и пешеходного сообщения. Такое решение правительство приняло 13 марта на выездном заседании, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил доработать и опубликовать перечень пунктов пропуска, работу которых предлагается приостановить, после согласования с Советом нацбезопасности и обороны Украины.

Вместе с тем для граждан Украины, которые находятся за рубежом, границы открыты.

“Сейчас у нас 43 тыс. граждан Украины, которые выехали временно на короткий срок и должны вернуться. Мы видим их и считаем, что каждый из них имеет право вернуться, мы их ждем”, – отметил Аваков.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что все консульства Украины готовы к сотрудничеству с гражданами, которые изъявят желание вернуться домой.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

13 марта Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание относительно закрытия границ из-за угрозы коронавируса.