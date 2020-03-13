Роспотребнадзор дал советы по профилактике коронавируса

13.03.2020, 14:33, Новости дня

Ведомство советует обрабатывать мобильный телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.

Как уберечься от коронавируса сообщили специалисты Роспотребнадзора. В частности эксперты посоветовали обрабатывать сотовые телефоны, на которых легко скапливаются возбудители разных болезней. Рекомендации размещены на сайте ведомства.

«Как избежать инфекции? Регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него)», – советует Роспотребнадзор.

Мобильный нужно обрабатывать после публичных мероприятий, после поездки в общественном транспорте. Непременно – вечером, после рабочего дня.

Еще одно необходимое требование – соблюдать гигиену рук. Так после посещения общественных мест и туалета нужно мыть руки в течение минимум 20 секунд, затем насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. В идеале иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства, чтобы в любом месте иметь возможность сохранять руки чистыми.

Для борьбы с вирусами гриппа, ОРВИ и коронавирусами специалисты советуют салфетки и гели на основе спирта. Антисептик хлоргексидин больше «заточен» на борьбу от бактерий, однако при необходимости можно использовать и его.

Какие еще предосторожности снизят риск заражения коронавирусом? Врачи советуют:

В случае признаков заболевания носить одноразовую медицинскую маску и менять ее каждые 2-3 часа;

Воздержаться от поцелуев и рукопожатий;

Не нажимать кнопки лифта голой рукой;

Больше пить жидкости, особенно тепло;

Не касаться лица руками, в особенности носа и рта;

Увлажнять помещение – во влажной среде вирусу тяжелее распространяться;

Сократить перемещения по городу до необходимого минимума;

Временно отказаться от поездок в другие страны.

Напомним, что по ситуации на 13 марта в мире заболело уже свыше 136600 человек, скончались почти 5000 зараженных. Китай удерживает первое место по числу инфицированных, следом идут Италия и Иран. В число заболевших к пятнице попали жена премьер-министра Канады и главный тренер футбольного клуба “Арсенал”.

В Европе осталась лишь одна страна, где не зарегистрированы случаи заболевания COVID-19.