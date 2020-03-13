Вывеска упала на женщину у торгового центра в Москве

13.03.2020, 14:30, Новости дня

В Москве госпитализировали женщину после того, как на нее упала вывеска у ТЦ «Перовский», сообщили в префектуре Восточного административного округа.

«У ТЦ «Перовский» (Свободный проспект) на женщину упала вывеска. Пострадавшая в сознании, сама села в машину скорой помощи. Есть небольшое рассечение», – сообщили в префектуре, передает РИА «Новости».

Отмечается, что вывеска рухнула из-за сильного ветра.

Пострадавшую госпитализировали в московскую больницу №15.

Между тем в столичном УГИБДД подтвердили факт гибели мужчины от падения дерева на его автомобиль, информирует ТАСС.

«Около 11:50 мск на 1-й Мясниковской улице, дом 16, на двигающийся автомобиль «Мазда» упало дерево, после чего машина проехала еще примерно 100 метров и столкнулась с двумя припаркованными транспортными средствами. В настоящее время установлено, что водитель от полученных травм скончался. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа», – уточнили в ведомстве.

В ГСУ СК по Москве сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, на месте ЧП работают следователи, назначены судмедэкспертизы.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля сначала потерял сознание от падения дерева на машину, после чего автомобиль столкнулся с другим транспортным средством, а мужчина погиб от полученных травм.

Напомним, Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе в связи с сильным ветром, местами с порывами до 20-25 м/с, в период до 21.00 в столичном регионе.