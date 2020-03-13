Подозреваемые в поборах на трассе полицейские задержаны на Кубани

13.03.2020, 14:30, Новости дня

В Краснодарском крае задержали четверых полицейских, которые, по версии следствия, входят в преступное сообщество, сообщил Следственный комитет.

«Главным следственным управлением СК по Северо-Кавказскому федеральному округу в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе из числа сотрудников полиции Краснодарского края во взаимодействии с ГУСБ МВД задержаны инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД по Успенскому району Андрей Ионов, Виталий Пицык, Игорь Воронцов и Дмитрий Пшеничный», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Их подозревают в свершении преступлений по статьям «Преступное сообщество» и «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы полицейские, действуя в составе преступного сообщества, получали в качестве взяток деньги за совершение заведомо незаконных действий на стационарном посту ДПС «Успенский», расположенном на федеральной трассе «Кавказ» в Краснодарском крае.

«Денежные средства предназначались за непривлечение к ответственности лиц по выявляемым уголовно-наказуемым деяниям и административным правонарушениям, а также обеспечение беспрепятственного проезда через стационарный пост транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию», – говорится в сообщении.

В начале марта сообщалось, что на Кубани СК и Генпрокуратура выявили преступное сообщество, в котором состояли сотрудники правоохранительных органов, занимавшиеся поборами на трассе «Кавказ».