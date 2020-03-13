 

Эксперты назвали BMW и Audi самыми «аварийными» автомобилями

13.03.2020, 14:30, Разное

Специалисты назвали самые «аварийные» марки автомобилей. В 2019 году рекордсменами по количеству ДТП стали транспортные средства от BMW и Audi.
В 2018 году на первом месте по количеству аварий находилась марка BMW. На нее приходилось порядка 15 процентов всех ДТП. В текущем году лидерскую позицию заняла Audi с 12 процентами аварий. Специалисты UBI Technologies отмечают, что причинами ДТП с автомобилями от компании чаще всего становятся не неисправности, а невнимательность водителей.

На втором месте по количеству аварий расположились транспортные средства марки BMW с 1,7 процента ДТП. Специалисты отмечают, что после инцидентов на дорогах водители начинают быть более дисциплинированными и внимательными. Особенно это касается владельцев автомобилей от BMW.

Самыми аккуратными специалисты назвали водителей транспортных средств от Mercedes S-Class и Maybach. Самыми грубыми ошибками при вождении у них являются экстренное торможение и превышение скорости. Также водители таких транспортных средств почти всегда ездят пристегнутыми и просят сделать то же самое своих пассажиров.



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