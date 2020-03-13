Школьники выстрелили в лицо продавцу из пневматики в Челябинске

13.03.2020, 14:30, Новости дня

В Челябинске полицейские ведут розыск школьников, устроивших стрельбу по продавцу из пневматического или пружинного пистолета, пишут СМИ.

На видеозаписи подростки зашли в круглосуточный магазин, они начали разговор с девушкой-продавцом, после чего сотрудник магазина попыталась закрыть окно, отделяющее ее от покупателей.

Школьник достал предмет, похожий на пистолет, и начал стрелять ей в лицо, после чего попытался схватить деньги из-под прилавка магазина.

«Факт зарегистрирован. Сейчас проводится проверка обстоятельств произошедшего», – сообщили Ura.ru в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В соцсетях предположили, что пистолет стрелял пластиковыми шариками, благодаря чему продавец смогла избежать серьезных травм.

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