 

«Это больше не отпустит»: Мария Шукшина рассказала об отношении к детям с аутизмом

13.03.2020, 14:30, Разное

Отечественная киноактриса и телеведущая Мария Шукшина на странице в Instagram пояснила об отношении к детям с аутизмом. Артистка призналась, что людей, столкнувшихся хотя бы единожды в жизни с этой проблемой, она «больше не отпускает».
В недавней публикации в соцсети Мария Шукшина написала о премьере фильма «Зайку бросила», в котором она сыграла мать главного героя – мальчика с аутизмом. Актриса признаётся, что ради каждой роли приходится полностью «погружаться» в сюжет и роль, а затем «выскакивать», но так происходит не с каждым фильмом. Через год после съёмок истории о ребёнке с аутизмом Шукшина часто мыслями возвращается к больным детям и пытается найти выход, оказать какую-либо посильную помощь. Незадолго до премьеры фильма такой выход, как говорит Мария Шукшина, нашёлся. К ней обратились с просьбой рассказать о программе помощи детям с аутизмом и ДЦП «Лыжи мечты», организованной семьёй актёра Сергея Белоголовцева, не понаслышке знакомого с проблемами особенных детей.


Одному из сыновей артиста, родившемуся с ДЦП и 4 пороками сердца, врачи не давали положительных прогнозов, однако родители не отступили и сейчас их 32-летний сын не только ходит, но и живёт полноценной жизнью. Благодаря программе Белоголовцевых за 6 лет удалось помочь почти 7 тысячам детей, поэтому Мария Шукшина просит всех неравнодушных к детям с особенностями развития, зайти на сайт проекта, по возможности оказать материальную поддержку либо стать волонтёром, что также очень важно.



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