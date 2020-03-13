 

В результате авиаударов США погибли пятеро иракских военных

13.03.2020, 14:30, Новости дня

Пятеро бойцов иракской армии погибли в результате ударов ВС США, информирует командование ВС Ирака.

Еще четверо военнослужащих получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В числе жертв также одно гражданское лицо, передает ТАСС.

Действия США расцениваются Ираком как нарушение суверенитета и «принципов партнерства между иракскими силами безопасности и сторонами, спланировавшими и совершившими эту вероломную атаку».

Напомним, в четверг США нанесли авиаудары по пяти складам «Катаиб Хезболлах» в Ираке, назвав их оборонительными.

В заявлении пресс-службы Пентагона указывалось, что удары носили «пропорциональный характер и являлись прямым ответом на угрозу, создаваемую поддерживаемыми Ираном шиитскими группировками ополченцев, которые продолжают атаковать базы с силами коалиции».

До этого, в среду, в результате ракетного обстрела базы Эт-Таджи погибли два американских военнослужащих и британский военврач, 14 человек пострадали.



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