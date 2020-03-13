 

Xiaomi выпустила еще два гаджета для мониторинга здоровья и дезинфекции

13.03.2020, 14:30, Разное

Компания Xiaomi презентовала два новых гаджета для дезинфекции и проверки состояния здоровья пользователя. Электронный термометр MiaoMiaoCe и портативная УФ-лампа должны появиться в продаже до конца текущего месяца.
Устройства уже сейчас доступны для предварительного заказа, но только в Китае. Представители Xiaomi рассказали, что на фоне эпидемии коронавируса подобные приборы стали более востребованными. Специалисты обновили основные характеристики устройств и сделали их максимально автономными. Ультрафиолетовая лампа способна убивать до 99,9 процентов вредоносных бактерий, попадающих под ее лучи. Термометр MiaoMiaoCe имеет встроенный аккумулятор, заряда которого может хватить на 6 месяцев.

Зарядить лампу можно при помощи идущего в комплекте адаптера или через кабель USB, подключенный к любому источнику питания. Стоимость прибора составляет примерно 20 евро. Термометр MiaoMiaoCe получил дисплей с диагональю на 18 миллиметров, на который выводится не только температура тела, но и пульс. Замеры проводятся в течение нескольких секунд. Стоимость данного устройства составляет примерно 7 евро. Вместе с ним в комплекте идут удобный чехол и зарядное устройство.



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