 

Украина решила закрыть ряд пунктов пропуска в Донбассе

13.03.2020, 14:28, Новости дня

Кабинет министров Украины временно приостановил работу ряда пунктов пропуска через госграницу в Донбассе.

Соответствующее решение было принято на выездном внеочередном заседании кабмина с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщается на сайте правительства.

Министр внутренних дел Арсен Аваков пояснил, что госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций представила такое предложение в связи с «ростом количества заболевших коронавирусом и высокого уровня трансграничной миграции населения». 

«Во исполнение этих решений разработано распоряжение об ограничении количества пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля [в Донбассе] для предотвращения угроз занесения и распространения на территорию Украины коронавирусной инфекции», – отметил министр.

Перечень пунктов пропуска, работу которых предлагается приостановить, представители кабинета министров не озвучили. Он будет опубликован после согласования с СНБО. 

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что все находящиеся за рубежом украинцы смогут беспрепятственно вернуться домой.

В четверг на Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом. Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. 



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