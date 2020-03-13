 

Журналисту НТВ запретили въезд на Украину

13.03.2020, 14:28, Новости дня

Сотрудники госпогранслужбы Украины запретили въезд в страну на три года российскому журналисту канала НТВ Алексею Петрушко за посещение Крыма, информирует пресс-служба ведомства.

В пограничной службе сообщили «о запрете въезда на три года российскому журналисту», не уточнив при этом имя. 

В качестве причины было названо «нарушение украинского законодательства, а именно – незаконное пересечение границы с Крымом».

Позже издание «Украинская правда» сообщило, что «речь идет о корреспонденте российского телеканала НТВ Алексее Петрушко».

В феврале на Украину не пустили главного редактора российского телеканала RTVI Алексея Пивоварова.

Напомним, на саммите в «нормандском формате» президент Украины Владимир Зеленский приглашал российских журналистов лично посетить Донбасс, однако уже в ближайшие дни в страну не пустили целый ряд представителей СМИ из России. Кремль призывал Киев изменить политику в отношении российских средств массовой информации.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Cуд отклонил иск Руслана Шаведдинова о незаконном призыве в армию

10.02 / СК возбудил дело из-за столкновения катеров с россиянами в Таиланде

25.02 / Освобождение задержанных в Крыму украинских рыбаков. ГПСУ проверяет информацию

12.02 / Под Архангельском отпустили задержанного по запросу Украины активиста антимайдана Бенеса Айо

30.12 / Автоновости: Mitsubishi Eclipse Cross поднимется над собой в Токио

10.01 / Гомес выпустила альбом Rare

03.02 / В Подмосковье умер подросток, отравившийся освежителем воздуха

27.02 / Стартовала перепродажа билетов на Евро 2020. Как и когда можно купить, какие цены?

19.02 / Конфликт в школе в Печорах: кто и в чем виноват?

12.02 / Резко снизилось число инфицированных коронавирусом в Китае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика