Коронавирус выявили у десяти детей в Китае

13.03.2020, 14:28, Новости дня

Ученые в Китае обследовали детей, которые тесно контактировали с родственниками, зараженными коронавирусом SARS-CoV-2. Вирус был выявлен минимум у десяти из 745 детей, что ставит под сомнение гипотезу о том, что несовершеннолетние не подвержены коронавирусу, говорится в статье в журнале Nature Medicine.

При этом ни у одного ребенка не было зафиксировано температуры выше 39 градусов. В числе симптомов у них наблюдались: кашель, боль в горле и заложенности носа. «Взрослых» симптомов, в том числе мышечной и головной боли, у детей не было. Явных признаков пневмонии у маленьких пациентов также не обнаружили. Отмечается, что все случаи заражения среди детей были выявлены в рамках обследования, а не потому что больные обратились за помощью, информирует РИА «Новости».

По мнению ученых, мнение о том, что детям не грозит заражение SARS-CoV-2, сформировалось из-за сложности выявления заражения по причине отсутствия характерных симптомов.

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