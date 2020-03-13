 

Коронавирус выявили у десяти детей в Китае

13.03.2020, 14:28, Новости дня

Ученые в Китае обследовали детей, которые тесно контактировали с родственниками, зараженными коронавирусом SARS-CoV-2. Вирус был выявлен минимум у десяти из 745 детей, что ставит под сомнение гипотезу о том, что несовершеннолетние не подвержены коронавирусу, говорится в статье в журнале Nature Medicine.

При этом ни у одного ребенка не было зафиксировано температуры выше 39 градусов. В числе симптомов у них наблюдались: кашель, боль в горле и заложенности носа. «Взрослых» симптомов, в том числе мышечной и головной боли, у детей не было. Явных признаков пневмонии у маленьких пациентов также не обнаружили. Отмечается, что все случаи заражения среди детей были выявлены в рамках обследования, а не потому что больные обратились за помощью, информирует РИА «Новости».

По мнению ученых, мнение о том, что детям не грозит заражение SARS-CoV-2, сформировалось из-за сложности выявления заражения по причине отсутствия характерных симптомов.

Ранее в Уфе госпитализировали школьницу с подозрением на коронавирус. Газета ВЗГЛЯД писала, как защититься от нового коронавируса. Также напомним, на портале мэра столицы появился официальный источник информации по коронавирусу в Москве.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Годовая инфляция в России в январе составила 2,4 процента

21.02 / Слабая инфляция усугубляет экономические проблемы Японии

27.12 / Участник штурма дворца Амина в 1979 году рассказал о героизме советского спецназа

17.02 / В Москве расширили зону платной парковки

25.02 / 500 самых богатых людей мира потеряли $140 млрд за сутки из-за рыночной паники на фоне коронавируса

13.01 / Guardian – успеть до 17 января — японский миллиардер ищет спутницу для полёта вокруг Луны

21.02 / Названы три жизненные цели российского мужчины

06.01 / Леди Гага рассказала о пережитых изнасилованиях

05.02 / Путин: Нужно отобрать лицензии у аптек, завышающих цены на маски и противовирусные

13.01 / Самые эффектные платья красной дорожки Critics’ Choice Movie Awards

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика