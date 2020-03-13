В РФ выписали восьмерых переболевших коронавирусом
13.03.2020, 14:28, Новости дня
Находящиеся в РФ восемь человек, переболевших коронавирусом, выписаны после выздоровления, сообщил Минздрав.
«Выписаны c выздоровлением: два гражданина КНР, пять – граждан России, один итальянец», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».
Между тем глава Кировской области Игорь Васильев сообщил, что первый анализ показал у местной жительницы возможное наличие коронавируса.
«Человек изолирован в специальном боксе <…>. Все рекомендации Роспотребнадзора выполняются, беспокоиться не о чем», – сказал Васильев, информирует ТАСС.
Госпитализированная находится в удовлетворительном состоянии, ее анализы направили на лабораторное исследование, диагноз поставят в воскресенье.
Губернатор добавил, что те, с кем контактировала женщина, также могут уйти на карантин, точное число контактировавших с ней людей пока не установлено.
Ранее в пятницу сообщалось, что первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией выявили у жительницы Ленинградской области.
В четверг Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Иммунолог рассказывала, как защититься от коронавируса в общественном транспорте.
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