В РФ выписали восьмерых переболевших коронавирусом

13.03.2020, 14:28, Новости дня

Находящиеся в РФ восемь человек, переболевших коронавирусом, выписаны после выздоровления, сообщил Минздрав.

«Выписаны c выздоровлением: два гражданина КНР, пять – граждан России, один итальянец», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Между тем глава Кировской области Игорь Васильев сообщил, что первый анализ показал у местной жительницы возможное наличие коронавируса.

«Человек изолирован в специальном боксе <…>. Все рекомендации Роспотребнадзора выполняются, беспокоиться не о чем», – сказал Васильев, информирует ТАСС.

Госпитализированная находится в удовлетворительном состоянии, ее анализы направили на лабораторное исследование, диагноз поставят в воскресенье.

Губернатор добавил, что те, с кем контактировала женщина, также могут уйти на карантин, точное число контактировавших с ней людей пока не установлено.

Ранее в пятницу сообщалось, что первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией выявили у жительницы Ленинградской области.

В четверг Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Иммунолог рассказывала, как защититься от коронавируса в общественном транспорте.