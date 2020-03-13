Скандалы: Одиннадцать друзей Александра Шестуна

13.03.2020, 14:26, Разное

Прокуратура обвинила на суде главу Серпуховского района в покровительстве нескольких десятков предприятий, зарегистрированных на его партнеров и знакомых

Подольский городской суд в четверг начал рассматривать по существу дело экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Его обвиняют в мошенничестве, получении взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Представителям прокуратуры потребовалось несколько часов на то, чтобы зачитать обвинительное заключение. Оно свелось в основном к перечислению нескольких десятков предприятий, зарегистрированных на партнеров и знакомых Шестуна, – по версии следствия, их работой тот продолжал управлять и после избрания на должность главы района в 2003 г., оказывая им всяческое содействие. Этим предприятиям предоставлялись на льготных условиях земельные участки, создавались благоприятные условия для работы, они обеспечивались муниципальными заказами. Только оглашение перечня муниципальных контрактов заняло более часа. В нем оказались контракты на предоставление охранных услуг, ремонт школ и садиков, электроснабжение и остекление муниципальных учреждений, туристические поездки, установка забора в детском саду «Колобок» и даже услуги по установке ледяной беседки для праздника «Широкая Масленица». Один из центральных сюжетов – предоставление компании ООО «Центр» участков площадью 10 га в аренду под строительство торгового центра. После того как на этих участках были построены четыре домика для сторожей, арендатор выкупил участки по цене, значительно более низкой, чем их кадастровая стоимость. Также Шестуну инкриминируют получение взятки – гособвинение утверждает, что на протяжении шести лет директор муниципального казенного учреждения «Департамент по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» Татьяна Гришина регулярно передавала Шестуну суммы в размере от 100 000 до 450 000 руб., а также обеспечила приобретение спортивного оборудования для спорткомплекса «Медвежья берлога».

Сам Шестун, отвечая на вопросы журналистов перед началом процесса, назвал обвинение «лживым и полностью надуманным». Ни одного факта следствием не доказано, а показания у свидетелей получены под угрозой возбуждения уголовных дел, сказал он. «Взятка – ничем не подтвержденное заявление женщины, которую посадили под замок и освободили в обмен на признательные показания». Гришина была осуждена за хищение 1 млн руб., напомнил он, но ни один договор подряда не был отменен.

Шестун связывает свое уголовное преследование с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, «который продал Серпуховский район подольской группировке», и напоминает, что его арестовали в день объявления выборов на должность главы района.

Ранее Шестун опубликовал обращение к президенту Владимиру Путину, содержавшее аудиозаписи разговоров о его предполагаемой отставке с несколькими людьми; по его словам, это начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, начальник управления «К» ФСБ Иван Ткачев и глава администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов.

Как стало известно “Ъ”, Арбитражный суд Ярославской области по ходатайству управления ФНС арестовал активы семи бывших членов совета директоров обанкротившейся Ярославской генерирующей компании (ЯГК), с которых конкурсный управляющий Максим Демин требует взыскать 4,5 млрд руб. Среди тех, чье имущество попало под арест, бывшие вице-губернаторы Ярославской области Игорь Елфимов и Андрей Епанешников. При этом суд исключил из-под ареста средства ответчиков в размере прожиточного минимума для оплаты личных нужд.

Налоговики попросили арбитраж наложить взыскание на недвижимое и движимое имущество, а также банковские счета семи бывших членов совета директоров ЯГК, поскольку двое из них — Александр Самарин, в настоящее время министр энергетики Подмосковья, и бывший директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Михаил Тепловодский — продали часть активов, будучи ответчиками по иску на 4,5 млрд руб. конкурсного управляющего госкомпании Максима Демина.

Суд удовлетворил ходатайство частично, оставив за соответчиками право распоряжаться деньгами в размере ежемесячного прожиточного минимума для оплаты личных нужд.

Среди тех, чье имущество попало под арест, помимо вышеупомянутых экс-членов совета директоров оказались также бывшие вице-губернаторы Ярославской области Игорь Елфимов и Игорь Епанешников (сейчас занимает пост заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»), а также Игорь Шарошихин, Людмила Волканевская и Александр Шутов.

Все семеро в середине февраля стали соответчиками по иску Максима Демина к структурам правительства Ярославской области, а также к бывшим генеральным директорам компании Виктору Тамарову и Виктору Морозову. Истец требует взыскать с них 4,5 млрд руб., считая, что к банкротству госкомпании привело заключение и исполнение предыдущим руководством заведомо убыточных сделок. Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 9 апреля.

В конце февраля следственное управление ярославского УМВД возбудило уголовное дело по факту неправомерных действий при банкротстве ЯГК. По месту жительства Максима Демина и его родителей, а также в офисе компании были проведены обыски. Подозреваемых в уголовном деле пока нет, но, как считает господин Демин, им может быть только конкурсный управляющий. Он считает возбужденное уголовное дело элементом давления на себя. Ранее Максим Демин требовал возбудить уголовные дела о хищениях и злоупотреблении полномочиями в отношении предыдущего руководства ЯГК. По заявлениям конкурсного управляющего проводятся доследственные проверки.

ЯГК была признана банкротом в 2018 году. 88,76% компании принадлежат департаменту имущественных и земельных отношений Ярославской области, 11,24% — фонду «Энергоэффективность».

Анастасия Корня