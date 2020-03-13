Скандалы: Демьян Кудрявцев устал от «Ведомостей»

13.03.2020, 14:26, Разное

Новыми владельцами издания могут стать основатель инвесткомпании Arbat Capital Алексей Голубович и президент издательского дома «Наша версия» Николай Зятьков

Как стало известно «Медузе», медиаменеджер Демьян Кудрявцев и его партнеры нашли потенциальных покупателей на газету «Ведомости». В среду, 11 марта, было заключено соглашение о намерениях продать издание. Новыми владельцами «Ведомостей», по словам источников «Медузы», могут стать основатель инвесткомпании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор «Аргументов и фактов», президент издательского дома «Наша версия» Николай Зятьков.

Предупреждение о возможном конфликте интересов. Первый заместитель главного редактора «Медузы» Татьяна Лысова, которая входит в совет директоров «Ведомостей», а до 2017 года была главредом газеты, не участвовала в разработке этой темы и подготовке этого материала.

Демьян Кудрявцев и его партнеры Владимир Воронов и Мартин Помпадур, в 2015 году купившие газету «Ведомости», близки к продаже издания, рассказали два собеседника «Медузы». Один из них слышал об этом от покупателей, а другой — от продавцов издания. По словам обоих, в среду, 11 марта, стороны подписали соглашение о намерениях по продаже «Ведомостей». Потенциальными покупателями, по словам источников «Медузы», выступают основатель инвесткомпании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший многолетний главный редактор «Аргументов и фактов» Николай Зятьков.

После подписания соглашения должен начаться due diligence «Ведомостей», то есть финансовая и юридическая проверка актива, уточняет один из собеседников. Выяснить сумму сделки «Медузе» не удалось: по словам обоих источников, в подписанном соглашении оговорены условия, которые повлияют на финальную сумму сделки; в частности, курсы валют и финансовые показатели «Ведомостей». Около года назад газета «Коммерсант» утверждала, что «Ведомости» продаются примерно за ту же цену, по которой издание было продано в 2015-м — то есть 15 миллионов евро. Один из собеседников «Медузы» подтвердил, что обсуждаемая сумма «не меньше этой».

Основатель Arbat Capital Алексей Голубович ведет переговоры о покупке «Ведомостей» больше года, но «с перерывами», утверждают оба собеседника «Медузы». «Он то приходил к Кудрявцеву, то уходил. В общем, никак не решался. А потом на горизонте возник Зятьков, но он тоже медлил. В итоге Демьян их познакомил — в надежде, что вместе они, наконец, решатся», — говорит один из собеседников «Медузы». Об интересе Голубовича к покупке «Ведомостей» действительно сообщалось около года назад, но он тогда отрицал, что ведет такие переговоры.

Воронов, Помпадур и Кудрявцев купили «Ведомости» в 2015 году у иностранных акционеров (Dow Jones — издателя The Wall Street Journal; Pearson — издателя Financial Times; а также финской медиагруппы Sanoma) — вскоре после того, как президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении доли иностранцев в СМИ, согласно которому зарубежные акционеры могут владеть долей не более чем в 20%. Кудрявцев говорил, что в ходе сделки его семья выкупила акции «Ведомостей», а его партнеры — долг перед прежними владельцами, в результате чего у «Ведомостей» образовался долг перед Вороновым и Помпадуром.

При этом Кудрявцев в 2017 году лишился российского гражданства, поэтому юридически больше не мог владеть газетой. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2017-го компания «Бизнес Ньюс Медиа», которая издает «Ведомости», принадлежит жене Кудрявцева — Яне Мозель-Кудрявцевой, через ее собственное АО «Аркан Инвестмент». Однако в феврале 2020-го Кудрявцев заявил RTVi, что издание было переоформлено на «семью» его партнера Владимира Воронова.

Оба источника «Медузы» утверждают, что сделка по передаче «Ведомостей» Воронову была «формальной». «Не столь важно, на кого из них юридически сейчас оформлена газета. Переговоры с новыми покупателями, например, ведет именно Демьян. Довольно очевидно, что там есть некое соглашение между всеми тремя партнерами, и они все по-прежнему сохраняют финансовый интерес в издании», — говорит один из собеседников «Медузы». Источники The Bell ранее также подтверждали, что «переоформление издания с родственников одного на родственников другого было, скорее, технической необходимостью, продиктованной личными обстоятельствами» и «настоящей продажи „Ведомостей“ пока не произошло».

Что известно о потенциальных покупателях «Ведомостей»

Алексей Голубович — владелец инвесткомпании Arbat Capital, основанной им в 2007 году. В начале 1990-х он занимался изданием финансовой литературы, затем возглавлял инвестиционное управление банка «Менатеп», а также был топ-менеджером нефтяной компании ЮКОС. В 2004-м Голубовича объявили в федеральный и международный розыск по обвинению в мошенничестве. Его дело выделили из дела ЮКОСа. В начале 2007-го он добровольно вернулся в Москву. По информации «Коммерсанта», российская прокуратура тогда пообещала снять с него обвинения в обмен на свидетельские показания против акционеров ЮКОСа Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и Леонида Невзлина. Впоследствии Голубович действительно оказался свидетелем по второму делу ЮКОСа: сначала показания Голубович укрепляли, скорее, сторону защиты — но спустя всего один день он изменил показания на противоположные, более выгодные обвинению.

Николай Зятьков работал главным редактором еженедельника «Аргументы и факты» с 2002 по 2016 годы. В 2002-м Зятьков также был совладельцем издания — ему принадлежало 24% в АО «Аргументы и факты», однако спустя несколько лет 99% «АиФ» выкупил Промсвязьбанк бизнесменов Алексея и Дмитрия Ананьевых (позднее газета вошла в их группу «Медиа3»). Вскоре после сделки с Ананьевыми, в 2007 году, Зятьков купил издание «Наша версия», основанное в 1998-м журналистом Артемом Боровиком (изначально называлось «Совершенно секретно — Версия»), у вдовы Боровика. Один из собеседников «Медузы» подчеркнул, что большая часть состояния Зятькова — это средства, полученные от продажи доли в «АиФ».

Впрочем, согласно последним имеющимся данным в «СПАРК-Интерфакс», у Зятькова еще в 2012 году оставалось 0,2% в капитале «АиФ». В 2014-м подконтрольное московскому правительству АО «Московские информационные технологии» купило «Аргументы и факты». Сейчас состав акционеров «АиФ» не раскрывается.

Зятьков ушел из «Аргументов» в конце 2016 года по соглашению сторон, а в 2017-м стал президентом и редактором издательского дома «Наша версия»; одноименная газета к этому времени принадлежала ему уже десять лет. Сейчас издание помимо Москвы работает в Санкт-Петербурге, Саратове, на Северном Кавказе, в Чувашии, Башкирии, Татарстане и Кирове. Зятькову принадлежит 100% ООО «Диалан», на которое зарегистрирован торговый знак «Наша версия».

При этом после «Аргументов и фактов» Николай Зятьков занялся медиабизнесом вместе со своим сыном Константином Зятьковым. Зятьков-младший владеет доменом издания «Новая версия» через ООО «Версия». Он также работает гендиректором издательского дома «Наша версия».

В интервью собственному изданию (2016 год) Константин Зятьков так говорил о «Нашей версии»: «К счастью, „Наша версия“ явно выделяется на фоне многих изданий. Так сложилось, что все наши авторы — патриоты России. <…> Даже в критических материалах (в которых не даем спуску проворовавшимся чиновникам) мы не переходим на уныние и пустое отрицание. Конструктивная критика — то, что многим нравится. Было крайне приятно, что в нашу редакцию обращались члены ОНФ [„Общероссийского народного фронта“], для того чтобы пополнить свой багаж критики. Но, конечно, наша грань сильно дальше их».

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Версия» в 2018 году составила 100 миллионов рублей, чистая прибыль — 70 миллионов рублей. Выручка ООО «Диалан» в 2018 году — 107 миллионов рублей, чистая прибыль — 12 миллионов рублей.

Что говорят продавцы и покупатели

На вопрос «Медузы», действительно ли он заключил соглашение о намерении продать газету «Ведомости», Демьян Кудрявцев ответил: «Это не так. Я ни с кем не заключал соглашений о продаже газеты „Ведомости“». Владимир Воронов также отрицает заключение такого соглашения. Однако он сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть факт переговоров с Голубовичем и Зятьковым. «Переговоры ведутся с разными людьми», — сказал он.

Алексей Голубович не ответил на звонок «Медузы». Николай Зятьков сказал «Медузе», что не заключал соглашений о покупке «Ведомостей» и не вел таких переговоров. Его сын Константин Зятьков заявил «Медузе», что соглашения о намерениях не было, и переговоров о покупке «Ведомостей» он не вел. «Интересно, будем ждать, спасибо большое, что спросили», — добавил он.

Петр Лохов, Анастасии Якоревой