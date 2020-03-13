 

Путин против культа собственной личности

13.03.2020, 14:15, Новости дня

Владимир Путин выступает против культа собственной личности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Культ личности Владимира Путина — это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин", — сообщил он "Интерфаксу". Так он ответил на вопрос журналистов, не опасаются ли в Кремле появления такого явления.

По словам Дмитрия Пескова, глава государства давно сформулировал свою позицию по этому вопросу.

"Ему это определенно не нравится, и он с этим не согласен", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также прокомментировал негативные комментарии в Интернете в связи с предложенной депутатом Госдумы Валентиной Терешковой поправкой в Конституцию, позволяющей Владимиру Путин вновь избираться на пост президента.

"Максимальное количество сроков зафиксировано в Конституции, оно не исчезает никуда", — напомнил пресс-секретарь президента РФ. Он пояснил, что поправка предполагает разовое изменение только в отношении действующего президента, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков рассказывал, что инициатива Терешковой об обнулении президентских сроков была для Кремля неожиданной.



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