 

Раненую жителями барнаульского поселка косулю выхаживают на старухином ранчо

13.03.2020, 14:15, Новости дня

В Алтайском крае раненую косулю выхаживают на страусиномм ранчо. Жители барнаульского поселка с ножами напали на животное, когда оно забрело в населенный пункт. Косуля получила несколько ранений в шею, после чего ее запихнули в мешок и понесли разделывать. Мужчины были задержаны охотинспекторами. К ситуации подключилась полиция, передает ГТРК "Алтай".

В настоящий момент пострадавшая косуля отправлена в центр помощи диким животным "Ноев ковчег". Самца уже прооперировали и теперь ему предстоит длительный период реабилитации. Он сейчас в состоянии сильного стресса.

"Животное прооперировано. Оно было полностью в крови, но при этом жизненно важные артерии не задели. Преступников поймали время. Динамика положительная, но больше всего меня волнует перенесенный стресс — для взрослых животных это страшное заболевание. Сейчас его перевезли на страусиное ранчо, он находится в вольере. Самца поместили вместе с домашней косулей, чтобы у него была психологическая поддержка", — рассказал глава центра "Ноев ковчег" Артем Кучер.

В этом году на Алтае косули стали часто выходить из леса. Они появляются и в селах, и даже в городах. Заблудившиеся животные периодически становятся жертвами людей или собак. Бывают случаи, когда они сами себя травмируют из-за непривычной обстановки. Недавно косулю застрелили в Рубцовске. А в Барнауле спасатели вызволили застрявшего в заборе зверя. Из-за металлических прутьев бока косули были сильно повреждены, и сейчас за ней наблюдают ветеринары.

Как отметил Артем Кучер, основные причины необычного для животных поведения  – это голод и изменение погодных условий. "В этом году у нас очень много снега. Плюс, они наверное чувствую приход весны и, возможно, наводнение, поэтому перебираются куда повыше. Еще одна проблема — дневная оттепель, а ночью при этом мороз – ноги режет, из-за этого им тяжело передвигаться и добывать еду", — говорит руководитель центра №Ноев ковчег№.

Отметим, что специалисты рекомендуют заметив косулю в городе вести как можно тише, иначе животное может испугаться и пострадать при попытке убежать. Лучше всего сразу же сообщить об обнаружении животного в управление Минприроды, полицию или МЧС.

Текст:

ГТРК "Алтай"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Китаянка рассказала, как дома в одиночку поборола коронавирус

25.02 / Трамп назвал вердикт по делу Вайнштейна «мощным сигналом»

18.02 / В Ухане умер руководитель больницы, где лечатся пациенты с коронавирусом

30.01 / Handelsblatt о визите премьера Баварии в Москву – поупражнялся во внешней политике и выдвинул условия

04.03 / В Красноярском крае стая собак атаковала марала

29.01 / Байден назвал Мишель Обаму претендентом на пост вице-президента США

28.01 / Эксперт объяснил пассивность Турции в боях за Идлиб

14.01 / Верховная Рада: Иран должен полностью признать ответственность за гибель рейса PS752

04.01 / Иран запустил флешмоб «Я ненавижу Трампа»

12.02 / В Кремле не намерены увязывать водоснабжение Крыма и переговоры по Донбассу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика