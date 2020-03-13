Мнение: Кое-что интересное в Книга Еноха

13.03.2020, 14:08, Разное

Здравствуйте уважаемые.

Читал тут намедни этот известный апокриф. А точнее именно первую книгу Еноха (их 3), оставленная якобы от лица ветхозаветного патриарха Еноха.

Книга Еноха была третьей по популярности книгой Библии среди Кумранских рукописей, и она представлена 25 свитками.



Суть в чем: 200 ангелов (в канонических текстах называются сыны Божии) приземлились на горе Ермон, брали себе в жёны земных женщин и породили исполинов и магов, после чего переполнившаяся грешниками Земля была подвергнута Потопу.



Но вот на что я обратил внимание….Там названы имена ангелов. Точнее их "начальников":

И вот имена их начальников: Семъйяза, их начальник, Уpакибаpамеел, Акибеел, Тамиел, Рамyел, Данел, Езекеел, Саpакyйял, Азаел, Батpаал, Анани, Цакебе, Самсавеел, Саpтаел, Тypел, Иомъйяел, Аpазъйял



Многие встречались, но были и кое-кто новые для меня…

Ну Азазел – это понятно. А еще Амезаpак наyчил всяким заклинаниям и сpезыванию коpней, Аpмаpос – pастоpжению заклятий, Баpакал – наблюдению над звёздами, Кокабел – знамениям; и Темел наyчил наблюдению над звёздами, и Астpадел наyчил движению Лyны.

И еще имена Арестикифа, Армен, Кокабаел, Нукаел, Базазаел, Турхйял, Симанизиел, Иетарел, Тумаел, Румаел, Изезеел.



Ну и самые интересные 🙂 Имя первому Иекун; это тот, который соблазнил всех детей святых ангелов, и свел их на землю, и соблазнил их чрез дочерей человеческих.

И имя другому Асбеел: этот внушил детям святых ангелов злой совет, и соблазнил их, чтобы они осквернили свои тела с дочерьми человеческими.

И имя третьему Гадрел: это тот, который показал сынам человеческим все смертоносные удары, и он соблазнил Еву, и показал сынам человеческим орудия смерти, и панцырь, и щит, и меч для битвы, и показал сынам человеческим все орудия смерти.



И имя четвертому Пенемуэ: этот показал сынам человеческим горькое и сладкое, и показал им все тайны их мудрости.

И имя пятому Касдейя: этот показал людям все злые удары духов и демонов, и улары рождения в утробе матери, дабы устранить его, и удары души, укушения змей, и удары, случающиеся в полдень, – сына (accusat) змеи, именуемого Табает.

И это число Кесбеела, который показал святым главу клятвы, когда он жил высоко вверху во славе, и имя ее (клятвы) Бека.

Вот так вот любопытно

Приятного времени суток