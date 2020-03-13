 

Военный эксперт Игорь Никулин: «Коронавирус могли создать в лаборатории»

13.03.2020, 14:07, Разное

Пандемия коронавируса COVID-2019 за три месяца распространилась в большинстве стран мира, став причиной более 4-х тысяч смертей. Военный эксперт Игорь Никулин выразил мнение, что данный вирус гибридный и его могли создать в лаборатории.
По словам специалиста, очевидным является факт создания коронавируса искусственным путём, но вот отследить точно его «происхождение» сейчас достаточно сложно. COVID-2019, как отметил Игорь Никулин, состоит из 3-частей, две из которых – вирусы змеи и летучих мышей, а третья – гликопротеиновый белок (компонент ВИЧ). Подобная комбинация в естественной среде не могла образоваться, то есть, это указывает на искусственное, или лабораторное, происхождение провоцирующего смертельную пневмонию коронавируса.

В МИД КНР ранее предполагали, что вирус мог быть завезён в Поднебесную американскими военными. Никулин считает, что США должны снять с себя подозрения, а для этого следует предоставить доступ в свои лаборатории группам международных наблюдателей. Военный эксперт также подчеркнул, что прецеденты с созданием опасных вирусов в лабораториях уже фиксировались, поэтому и с коронавирусом нельзя исключать такой вероятности, информирует интернет-портал URA.Ru.



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