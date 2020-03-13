Xiaomi Mi 10 Pro подешевеет за счет уменьшения объема оперативной памяти

13.03.2020, 14:07, Разное

Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro станет дешевле за счет уменьшения объема оперативной памяти. Инсайдер индийского подразделения Xiaomi Мукул Шарма рассказал, что в настоящее время компания готовит новую версию флагмана с 6 гигабайтами ОЗУ.

Во время анонса Xiaomi Mi 10 Pro сообщалось, что самая дешевая версия устройства будет иметь 8 гигабайт оперативной памяти. Стоимость смартфона в базовой вариации составила около 450 долларов. Недавно в TENAA появилась информация о еще одной версии прибора с 6 гигабайтами оперативной памяти. Объем ПЗУ при этом во всей флагманской линейке останется прежним.

Xiaomi Mi 10 Pro получила дисплей стандарта AMOLED с разрешением Full HD+ и диагональю в 6,6 дюйма. Основная камера устройства состоит из 4 объективов на 108 мегапикселей. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 мегапикселей. Основой для устройства служит процессор Snapdragon 865.

За автономность устройства от Xiaomi отвечает аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов. Также все новые модели от компании поставляются с установленной на них операционной системой Android 10. По предварительным данным, Xiaomi Mi 10 Pro будет доступен только на рынке Индии. Информация о его релизе в РФ пока отсутствует.