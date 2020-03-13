Ученые рассказали, как женщины смотрят на мужчин в зависимости от фазы менструального цикла

13.03.2020, 14:00, Новости дня

Новое исследование ставит под сомнение представления том, как фазы менструального цикла влияют на сексуальное влечение женщин. Результаты опубликованыв Psychological Science.

Ранее считалось, что от фазы менструального цикла зависит, какие именно мужчины кажутся женщинам привлекательными. Предполагалось, что определенное поведение мужчин указывает на их генетическую «пригодность».

Для проверки этой гипотезы исследователи из Института психологии Геттингенского университета наблюдали за 157 гетеросексуальными женщинами в возрасте от 18 до 35 лет. У всех них был регулярный менструальный цикл.

Участницы смотрели видео знакомств мужчин с женщиной, которая была за кадром. В разные фазы цикла, всего четыре раза, они оценивали этих мужчин с точки зрения сексуальной привлекательности для краткосрочных отношений без обязательств и долгосрочных отношений.

Исследователи использовали образцы слюны для анализа уровня гормонов и высокочувствительные тесты мочи для подтверждения даты овуляции и периода фертильности (наиболее благоприятного для зачатия).

Авторы не обнаружили доказательств того, что предпочтения женщины в отношении партнера меняются в течение цикла. Тем не менее, женщины в период фертильности – по сравнению с другими фазами цикла – воспринимают каждого мужчину как немного более привлекательного. Также исследователи выявили, что мужчины, которые флиртуют, представлялись более привлекательными для краткосрочных сексуальных отношений, но менее интересными для долгосрочных отношений, независимо от фазы цикла или уровня гормонов.

«Сначала мы были удивлены. Однако наши новые результаты согласуются с другими недавним работам, в которых используются более строгие методы, чем в предыдущих исследованиях. То, что оценка привлекательности, независимо от поведения мужчин, повышается в фертильной фазе – новые данные», – рассказала Джулиа Стерн (Julia Stern), соавтор исследования.