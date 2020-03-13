Мнение: Лекарство для Путина

13.03.2020, 13:59, Разное

«Я никогда не менял Конституции, не делал это тем более под себя, и у меня нет таких планов на сегодняшний день». Это Путин в интервью 🎥NBC (https://youtu.be/RSZQXkoJV9M) в марте 2018-го, накануне своих четвертых выборов. Позже он добавил, что «намерен придерживаться этого правила и в будущем».

И двух лет не продержался.

(https://t.me/SerpomPo/5373)Впрочем, ничего нового. То же было с пенсионным возрастом (https://t.me/SerpomPo/1320), который он обещал не повышать пока у власти. Про вечное «ихтамнет» и «мытутнепричем» – будь то Донбасс, сбитый самолет, солсберецкие туристы – и говорить скучно.

То, что правитель врет – почти нормально. Работа такая. Но то, что он врет, как президент РФ, постоянно, по самым разным поводам – уже патология.

Какая именно – мания величия или преследования, чувство «ужаса конечной изоляции» (https://www.kommersant.ru/doc/537352?query=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2), паранойя, социопатия (https://www.svoboda.org/a/29562008.html) , "мифомания", синдром Аспергера, (https://tsn.ua/ru/svit/pentagon-zapodozril-chto-putin-bolen-sindromom-aspergera-usa-today-409317.html) что-то другое – пусть разбираются специалисты. Но есть давно известный и весьма действенный способ лечения. И прописан он не правителям, а народам.

«Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно» (©️английский историк и политик Джон Актон). Но эта «болезнь», напоминает известный карикатурист, врач-психиатр Андрей Бильжо, в современном мире в нормальных странах прекрасно лечится обществом – «оно меняет человека, наделённого властью, как только тот начинает заболевать «болезнью власти».

Ну что, россияне, «лечить» будем или с поправкой Терешковой будем экспериментировать до 2036 года?

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