 

Китай назвал выборы в США денежной забавой богачей

13.03.2020, 13:59, Новости дня

Выборы в США превратились в денежные игры богатых людей, говорится в докладе госсовета КНР «Нарушения прав человека в США-2019».

«Выборы превратились в денежные игры богачей. Телеканал CNN 7 февраля 2019 года сообщил, что расходы на промежуточные выборы в США в 2018 году составили 5,7 млрд долларов, что даже превысило сумму в 5,3 млрд долларов, потраченную на президентских выборах 2008 года, и стали самыми дорогими в истории выборами в Конгресс», – передает РИА «Новости» текст доклада.

США накануне в ежегодном докладе обвинили КНР в нарушении прав человека.

В госсовете КНР отметили, что круг богатых и привилегированных лиц с общими интересами, финансировавших избирательные кампании, получил «небывалое политическое влияние, деньги управляют политическим процессом». Это в свою очередь искажает реальное общественное мнение и разрушает краеугольный камень демократии, отмечается в сообщении.

В докладе также указали, что гонка по сбору средств на избирательную кампанию предстоящих в 2020 году президентских выборов день ото дня становится все более безумной.

Напомним, в четверг сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в «супервторник» 3 марта победил бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на первичных выборах (праймериз) в штате Калифорния.



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