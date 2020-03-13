У нового украинского министра нашли недвижимость в России

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13.03.2020, 13:59, Новости дня

Новый министр социальной политики Украины Марина Лазебная имеет собственную квартиру в России, сообщили украинские СМИ.

Лазебная с 2009 года владеет квартирой площадью 31,7 кв. метра на территории России. Однако город, в котором расположена недвижимость министра не раскрывается, информирует издание «Сегодня» со ссылкой на декларацию чиновницы.

В декларации министра также указаны три квартиры в Киеве (две из которых принадлежат ее мужу), родительский дом с участком и квартира в Киевской области.

4 марта Верховная рада Украины отправила в отставку премьера Алексея Гончарука и приняла решение об утверждении Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины. Также в среду Рада утвердила новый состав правительства, который предложил Шмыгаль.

Украинский политолог Руслан Бортник сказал газете ВЗГЛЯД, что смена правительства Украины является опасным экспериментом.



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